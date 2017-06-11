Уже 600 граждан Украины пересекли границы ЕС без виз

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Как отмечается, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили больше всего болельщиков украинской футбольной сборной.

При этом эксперты из Европейского агентства по приграничной и береговой охране FRONTEX, представляющие Чехию, Францию, Польшу, Нидерланды, Эстонию. Словакию, Италию, Словению и Литву помагают украинцам избежать недоразумений при пересечении границы.

Также они предоставляют консультативную поддержку сотрудникам Госпогранслужбы Украины в рамках либерализации визового режима на авиационных и автомобильных пунктах пропуска.

"С 10 июня иностранные эксперты находятся в пунктах пропуска для авиационного сообщения "Борисполь","Жуляны", "Одесса","Львов" и автомобильного "Тиса", "Лужанка", "Ужгород", "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Порубное", - отметили в пресс-службе.

Кстати, на веб-сайте Госпогранслужбы работает сервис, на котором все желающие могут ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска на государственной границе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил весь украинской народ с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом.