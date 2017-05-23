Боевики обстреляли из "Градов" Опытное

Как сказано в сообщении, пресс-центра штаба антитеррористической операции, опубликованном в Facebook, тут было запущено по меньшей мере полтора десятка реактивных снарядов.

В штабе также сообщили, что в ночь на вторник, усложнилась ситуация и в южном и восточном пригороде Авдеевки. В этом районе боевики интенсивно стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов.

В то же время возле Павлополя по позициям сил АТО было выпущено почти тридцать мин такого же калибра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за 21 мая 2017 года в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы, погибших нет.