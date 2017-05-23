07:25 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли из "Градов" Опытное

В наступлением темноты вечером в понедельник, 22 мая, российские наемные войска обстреляли из "Градов" позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Опытного Ясиноватского района Донецкой области.

Боевики обстреляли из

Как сказано в сообщении, пресс-центра штаба антитеррористической операции, опубликованном в Facebook, тут было запущено по меньшей мере полтора десятка реактивных снарядов.

В штабе также сообщили, что в ночь на вторник, усложнилась ситуация и в южном и восточном пригороде Авдеевки. В этом районе боевики интенсивно стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов.

В то же время возле Павлополя по позициям сил АТО было выпущено почти тридцать мин такого же калибра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за 21 мая 2017 года в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы, погибших нет.


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