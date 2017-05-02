12:20 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий

Первого мая на номер  "101" сообщили про пожар на предприятии, на котором занимаются производством полиэтиленовых изделий.

На Хмельнитчине горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий

Данное предприятие расположено в поселке Ружичанка на Хмельнитчине. Эти сведения распространили в ГСЧС данного региона. К спасателям области по поводу возгорания обращались служащие предприятия.

На место отправились работники Госслужбы ЧС. Спасатели из газодымозащитной службы огонь на 350 метрах сумели устранить уже в 23:44. В устранении возгорания участие принял 21 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Дамаск около аэропорта прогремел мощный взрыв. Сразу после этого там начался масштабный пожар. Причина взрыва неизвестна.


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