На Хмельнитчине горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий

Первого мая на номер "101" сообщили про пожар на предприятии, на котором занимаются производством полиэтиленовых изделий.
Данное предприятие расположено в поселке Ружичанка на Хмельнитчине. Эти сведения распространили в ГСЧС данного региона. К спасателям области по поводу возгорания обращались служащие предприятия.
На место отправились работники Госслужбы ЧС. Спасатели из газодымозащитной службы огонь на 350 метрах сумели устранить уже в 23:44. В устранении возгорания участие принял 21 человек.
Как сообщал УРА-Информ, в г. Дамаск около аэропорта прогремел мощный взрыв. Сразу после этого там начался масштабный пожар. Причина взрыва неизвестна.