На Хмельнитчине горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий

Данное предприятие расположено в поселке Ружичанка на Хмельнитчине. Эти сведения распространили в ГСЧС данного региона. К спасателям области по поводу возгорания обращались служащие предприятия.

На место отправились работники Госслужбы ЧС. Спасатели из газодымозащитной службы огонь на 350 метрах сумели устранить уже в 23:44. В устранении возгорания участие принял 21 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Дамаск около аэропорта прогремел мощный взрыв. Сразу после этого там начался масштабный пожар. Причина взрыва неизвестна.