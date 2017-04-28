Как построить успешный бизнес с Китаем?

Официальный комментарий к выпуску был предоставлен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Компания FIALAN успешно работает на рынке с 2004 года и предоставляет услуги по развитию «Бизнеса без границ» для предпринимателей Украины, Казахстана, Беларуси и других стран по всему миру. FIALAN сокращает культурное и географическое расстояние между китайским и украинским бизнесом и способствует развитию наших торговых отношений.

Гостями и экспертами в студии стали:

Алла Гайдук, Управляющий партнер компании FIALAN.

Руслан Осипенко, Исполнительный директор Китайской Торговой Ассоциации в Украине.

Участники программы обсудили особенности и риски ведения бизнеса с Китаем, структуру импорта и экспорта, инвестиции, перспективы развития деловых взаимоотношений Украины и Китая, а также кто и как помогает украинскому малому и среднему бизнесу выходить на новые рынки.

«Существуют особенности ведения бизнеса с Китаем, которые нужно знать»- Наталия Церковникова.

«Украинская продукция не просто может, она обязательно займет место на полках Китая. Китай – это фабрика бизнеса. Мы движемся в правильном векторе, и нас ждет успех!» – Алла Гайдук.

«Нужно убрать стереотипы и строить долгосрочные отношения: вежливо, доверительно, учитывая и уважая ценности Китая» – Руслан Осипенко.

На фото: Наталия Церковникова, Алла Гайдук, Управляющий партнер компании FIALAN и Александр Бузов, Директор по маркетингу FIALAN.

На фото: Наталия Церковникова и Руслан Осипенко, Исполнительный директор Китайской Торговой Ассоциации в Украине.