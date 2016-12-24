Папа Франциск передаст 6 млн евро гуманитарной помощи

Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Как отмечается, от имени Святого Отца будут перечислены первый транш в рамках помощи пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине.

"Речь идет о почти шесть миллионах евро из уже собранных двенадцати, которые будут предназначены для помощи 2 миллионам адресатов, несмотря на их религиозную, конфессиональную или этническую принадлежности, находящиеся, в частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях", - гласит сообщение.

Отметим также, что в Запорожской области был создан Технический комитет, который координирует распределение средств. Кроме того, Комитет выбрал и оценил проекты помощи, предоставленные христианскими благотворительной организациями и международными агентствами.

На данный момент утверждено финансирование 20 крупных проектов (до 250 000 евро) и 39 "инициатив солидарности" (на сумму до 20 000 евро). Деньги должны пойти на предоставление жителям продуктов питания, жилья, а также медицинской помощи

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Папа Франциск отправил президенту Сирии письмо.