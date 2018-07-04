14:32 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине изменились правила пересечения границы для детей

Сегодня, 4 июля, Кабинет министров на своем заседании изменил правила пересечения границы для украинцев. Так, правительство поддержало внесение изменений в свои постановления, касающиеся правил пересечения границы для детей.

В Украине изменились правила пересечения границы для детей

Об этом стало известно на заседании правительства.

В частности, в действующее постановление относительно правил пересечения границы предлагается добавить норму о том, что проездной документ ребенка действителен в течение срока, на который он выдан. Кроме того, Кабмин разрешил членам экипажа самолета сопровождать несовершеннолетних детей.

Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется лишь по согласию обоих родителей (усыновителей), приемных родителей, опекунов (попечителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста, в том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором они следуют, – говорится в документе.

Кроме того, выезд из Украины лиц до 16 лет, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго из родителей в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий. По решению правительства, таким документом может быть свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, которое не содержит информации об отце ребенка, легализированного или заверенного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Рада утвердила ответственность за неуплату алиментов. В частности, предусматривается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.


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