15:42 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада будет официальным наблюдателем во время выборов в Украине – ФОТО

Во время выборов в Украине в 2019 году среди международных наблюдателей, которые будут мониторить избирательный процесс будет присутствовать Канада.

Канада будет официальным наблюдателем во время выборов в Украине – ФОТО

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

Соответствующая договоренность была достигнута по результатам встречи парламентской делегации группы дружбы между Украиной и Канадой, которая состоялась в Оттаве.

Так, представители украинской делегации поддержали инициативу парламентариев Канады принять участие в качестве международных наблюдателей в мониторинге выборов в Украине в 2019 году.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно инвестиционного сотрудничества, развития технологий и науки, цифровой медицины и сферы энергетики - добычи сланцевого газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и Европейского союза за "мощный сигнал поддержки Украины". 


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