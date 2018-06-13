Канада будет официальным наблюдателем во время выборов в Украине – ФОТО

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

Соответствующая договоренность была достигнута по результатам встречи парламентской делегации группы дружбы между Украиной и Канадой, которая состоялась в Оттаве.

Так, представители украинской делегации поддержали инициативу парламентариев Канады принять участие в качестве международных наблюдателей в мониторинге выборов в Украине в 2019 году.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно инвестиционного сотрудничества, развития технологий и науки, цифровой медицины и сферы энергетики - добычи сланцевого газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и Европейского союза за "мощный сигнал поддержки Украины".