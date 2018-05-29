Главными угрозами будущего Украины является коррупция и национализм, - Штайнмайер

Вместе с тем главными угрозами будущему Украины являются коррупция и агрессивный изоляционистский национализм. Такое мнение во вторник, 29 мая, во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" высказал президент германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он также отметил, что Европейский Союз и Международный валютный фонд ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому решительно выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе.

При этом Штайнмайер уверен, что с обоими явлениями часто приходится сталкиваться и в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане, - сказал Штайнмайер, заверив, что Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине и делает это из убеждения помочь не только Украине, но и Европейскому Союзу, который нуждается в надежных и крепких партнерах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.