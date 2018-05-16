В Великобритании прокомментировали Керченский мост как безрассудное поведения РФ

Министр по вопросам Европы Алан Данкан негативно отозвался о сооружении моста между Россией и оккупированным Крымом и упомянул о беспокойстве касательно ситуации с правами людей на полуострове.
Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Великобритании по открытию Керченского моста, обнародованном на сайте ведомства.
Данкан подчеркнул, что Крым - это часть Украины, и аннексия полуострова со стороны Кремля есть игнорированием международного права. Открытие моста в очередной раз свидетельствует о неразумной политике России. В Европе, по его словам, продолжают работать с союзниками против аннексии, а также в дальнейшем планируют продолжать режим санкций.
Он заявил, что Великобритания очень обеспокоена ситуацией с вопросом прав человека в Крыму, где зафиксированы систематические преследования участников меньшинств и тех, кто занимает позицию против незаконной аннексии полуострова.
От имени ЕС Данкан призвал Россию дать свободу всем украинским политическим узникам, содержащихся в Крыму и России, и обеспечить доступ международным правозащитным организациям к Крыму.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым.
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