В Великобритании прокомментировали Керченский мост как безрассудное поведения РФ

Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Великобритании по открытию Керченского моста, обнародованном на сайте ведомства.

Данкан подчеркнул, что Крым - это часть Украины, и аннексия полуострова со стороны Кремля есть игнорированием международного права. Открытие моста в очередной раз свидетельствует о неразумной политике России. В Европе, по его словам, продолжают работать с союзниками против аннексии, а также в дальнейшем планируют продолжать режим санкций.

Он заявил, что Великобритания очень обеспокоена ситуацией с вопросом прав человека в Крыму, где зафиксированы систематические преследования участников меньшинств и тех, кто занимает позицию против незаконной аннексии полуострова.

От имени ЕС Данкан призвал Россию дать свободу всем украинским политическим узникам, содержащихся в Крыму и России, и обеспечить доступ международным правозащитным организациям к Крыму.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым.