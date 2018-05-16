14:16 16.05.2018 | Политика | Новости
100194178:test

В Великобритании прокомментировали Керченский мост как безрассудное поведения РФ

Министр по вопросам Европы Алан Данкан негативно отозвался о сооружении моста между Россией и оккупированным Крымом и упомянул о беспокойстве касательно ситуации с правами людей на полуострове.

В Великобритании прокомментировали Керченский мост как безрассудное поведения РФ

Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Великобритании по открытию Керченского моста, обнародованном на сайте ведомства.

Данкан подчеркнул, что Крым - это часть Украины, и аннексия полуострова со стороны Кремля есть игнорированием международного права. Открытие моста в очередной раз свидетельствует о неразумной политике России. В Европе, по его словам, продолжают работать с союзниками против аннексии, а также в дальнейшем планируют продолжать режим санкций.

Он заявил, что Великобритания очень обеспокоена ситуацией с вопросом прав человека в Крыму, где зафиксированы систематические преследования участников меньшинств и тех, кто занимает позицию против незаконной аннексии полуострова. 

От имени ЕС Данкан призвал Россию дать свободу всем украинским политическим узникам, содержащихся в Крыму и России, и обеспечить доступ международным правозащитным организациям к Крыму.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым.


Поделиться
Читайте также:
 
Гвардиола стал лучшим тренером года в АПЛ - ФОТО Кабмин перенес предоставление шахтам гарантий по кредитам на один млрд гривен В ОЗХО подтвердили использование хлорина в Сирии Укрзализныця на лето запустит дополнительный "Интерсити" из Киева в Одессу
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив