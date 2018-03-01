23:27 01.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко предложил сузить круг лиц, имеющих право получить украинское гражданство

Президент Петр Порошенко считает необходимым уменьшить ряд оснований для предоставления украинского гражданства.

Порошенко предложил сузить круг лиц, имеющих право получить украинское гражданство

По его мнению Украина должна жестче проверять основания для приобретения гражданства. Как заявил глава государства в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, надо вообще сузить  круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению.

При этом президент заверил, что СНБО сегодня на заседании обсудит соответствующие законодательные инициативы.

Напомним, Порошенко отнял гражданство у 5,2 тысяч лиц и принял в гражданство тысячу.

Миграционная служба проверит иностранцев, получивших украинское гражданство через суды.

В частности, как сообщал УРА-Информ, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили отказано в оформлении документов для признания его беженцем.


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