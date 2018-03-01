Порошенко предложил сузить круг лиц, имеющих право получить украинское гражданство

По его мнению Украина должна жестче проверять основания для приобретения гражданства. Как заявил глава государства в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению.

При этом президент заверил, что СНБО сегодня на заседании обсудит соответствующие законодательные инициативы.

Напомним, Порошенко отнял гражданство у 5,2 тысяч лиц и принял в гражданство тысячу.

Миграционная служба проверит иностранцев, получивших украинское гражданство через суды.

В частности, как сообщал УРА-Информ, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили отказано в оформлении документов для признания его беженцем.