В Украине вступил в силу закон об строительстве мемориала Героев Небесной Сотни

Накануне вечером документ был опубликован в газете "Голос Украины". Документ направлен на обеспечение сооружения на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в городе Киеве мемориально-музейного комплекса.

Земельный участок для мемориального комплекса будет состоять из нескольких участков коммунальной собственности и части участка, находящегося в постоянном пользовании госпредприятия "Голосстиница "Украина". Именно поэтому возникла необходимость изъять точный адрес, оставив формулировку "земельные участки для строительства, эксплуатации и обслуживание мемориально-музейного комплекса и его составных частей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 19 февраля, подписал Закон об обеспечении строительства мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни. Как сообщает пресс-служба главы государства, закон "О внесении изменений в пункт 62 Раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно сооружения мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни" подписано. При подписывая документ Порошенко отметил, что сооружение такого мемориального комплекса возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни".