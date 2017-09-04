Порошенко 7 сентября выступит с ежегодным посланием к Раде

Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал после заседания фракции народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. По его словам, выступление главы государства ожидается в четверг.

Вместе с тем председатель Верховной Рады Андрей Парубий ранее не исключал, что Порошенко выступит с ежегодным посланием 5 сентября 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что президент Украины Петр Порошенко может выступить с посланием к Верховной Раде во второй половине сентября этого года.

Послание уже подготовлено. Происходит последняя отшлифовка. Я думаю в ближайшее время, его можно подавать, во второй половине сентября, - сказала Луценко.