20:05 04.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко 7 сентября выступит с ежегодным посланием к Раде

Ежегодное послание президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде Украины ожидают 7 сентября.

Порошенко 7 сентября выступит с ежегодным посланием к Раде

Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал после заседания фракции народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. По его словам, выступление главы государства ожидается в четверг.

Вместе с тем председатель Верховной Рады Андрей Парубий ранее не исключал, что Порошенко выступит с ежегодным посланием 5 сентября 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что президент Украины Петр Порошенко может выступить с посланием к Верховной Раде во второй половине сентября этого года.

Послание уже подготовлено. Происходит последняя отшлифовка. Я думаю в ближайшее время, его можно подавать, во второй половине сентября, - сказала Луценко.


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