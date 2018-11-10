На одном из турецких складов с боеприпасами прогремел взрыв

По предварительной информации, главной причиной взрыва считается умышленная диверсия, совершенная представителями непризнанной республики Курдистан на границе с Ираном и Ираком.

В результате взрыва пострадало 25 человек, больше никаких подробностей инцидента не сообщается. Сейчас известно лишь то, что после ликвидации пожаров на складе без вести пропали 7 военнослужащих.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за содеянное.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно прокуратура назвала причину взрывов на арсенале в Ичне. Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии. Вместе с тем причина взрывов уже установлена, это диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию арсенала.