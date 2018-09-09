23:47 09.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре горело автотранспортное предприятие

В Днепре в ночь на воскресенье, 9 сентября, произошел крупный пожар.

В Днепре горело автотранспортное предприятие

Тут горело автотранспортное предприятие. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила после четырех часов ночи.

Уже на месте спасатели установили, что пожар возник на территории автотранспортного предприятия по улице Орловской в автомобильном боксе, расположенном в одноэтажном здании.

Огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов на площади 250 квадратных метров, повреждены на площади 350 квадратных метров строительные конструкции бокса, а также три грузовых автомобиля DAF и прицеп, которые находились внутри гаражного бокса, также повреждена на площади 100 квадратных метров обшивка кузовов семи грузовых автомобилей, находившихся у здания гаража.

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщили в ведомстве. Пожар к шести часам утра был полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 32 человека личного состава и восемь единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в иракском городе Басре десятки протестующих вышли на улицы и штурмовали консульство Ирана, а перед этим подожгли здание мэрии.

Сначала разрушали офис консульства, после чего начали бросать туда огненные "бомбочки". К счастью, в здании на момент террора никого не было.


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