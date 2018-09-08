09:55 08.09.2018 | Политика | Новости
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В Ираке дотла сгорело консульство Ирана и мэрия города - ФОТО, ВИДЕО

Накануне в иракском городе Басре десятки протестующих вышли на улицы и штурмовали консульство Ирана, а перед этим подожгли здание мэрии. Об этом информирует агентство Reuters.

В Ираке дотла сгорело консульство Ирана и мэрия города - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что сначала разрушали офис консульства, после чего начали бросать туда огненые "бомбочки". К счастью, в здании на момент террора никого не было.

Предполагается, что такое поведение у людей могло быть вызвано тем, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра. Порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.

Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.

Несмотря на введенный властями комендантский час, демонстранты разгромили также в Басре штаб-квартиру проиранского ополчения Асаиб Ахль аль-Хак.

Власти города объявили в провинции о введении режима чрезвычайного положения, решив ввести дополнительные подразделения сил специального назначения.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Бердянске неизвестный поджег заросли камыша на территории ландшафтного заказника "Пойма речки Берда". К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. 


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