На Буковине произошла тройная авария, один человек погиб - ФОТО

Возле села Недобоевцы Хотинского района столкнулись легковой автомобиль Opel, микроавтобус Ford Transit и минивэн Volkswagen Caddy.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. При этом семь человек скорая помощь увезла в больницу с травмами.

Как сообщили в полиции Черновицкой области, двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам внезапно выехал на встречную полосу.

Там он зацепил микроавтобус Ford Transit, а затем легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Volkswagen Caddy. На момент столкновении в автомобиле Opel находились пять человек, а у Volkswagen Caddy - трое.

Уточнили, что в результате аварии с травмами различной степени тяжести восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них была также шестилетняя девочка.

От полученных вследствие ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в округе Китуй на востоке Кении в ночь на воскресенье, 5 августа, автобус с детьми лоб в лоб столкнулся с грузовиком. В результате аварии девять школьников погибли. Еще 31 человек пострадал. Как сообщает Синьхуа информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердила местная полиция.