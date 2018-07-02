Украинцев предупреждают о высокой пожарной опасности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской будет обладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в трехкомнатной квартире в итсорическом центре Одессы произошел пожар. Так, для ликвидации пожара спасатели установили три выдвижные трехколенные лестницы и через окна начали разбор завала из мусора и проливки площади квартиры. Квартира, как выяснилось позже, была полностью завалена бытовым мусором и отходами соседей.