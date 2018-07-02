09:44 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинцев предупреждают о высокой пожарной опасности

В Украине сегодня, второго июля 2018 года, ожидается высокая пожарная опасность во многих областях 

Украинцев предупреждают о высокой пожарной опасности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской будет обладать  чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в трехкомнатной квартире в итсорическом центре Одессы произошел пожар. Так, для ликвидации пожара спасатели установили три выдвижные трехколенные лестницы и через окна начали разбор завала из мусора и проливки площади квартиры. Квартира, как выяснилось позже, была полностью завалена бытовым мусором и отходами соседей.


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