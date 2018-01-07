18:21 07.01.2018 | Политика | Новости
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В Иране задержали бывшего президента страны

 Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада полиция обвиняет в организации митингов в стране. Об этом передает Al Arabiya.

В Иране задержали бывшего президента страны

Так, Ахмадинежада был задержан в городе Шираз, когда тот выступал с критикой действующего главы государства Рухани. Его обвиняют в намеренном подстрекательстве протестующих, которые недавно наводнили улицы по всей стране с демонстрациями против авторитарной власти аятолл и консервативного управления страной со стороны правящих политических элит. 

"Некоторые нынешние лидеры живут обособленно от проблем людей и ничего не знают о реалиях общества", - заявил экс-президент Ирана.

Примечательно, что предыдущие крупные протесты в Иране в 2009 году были связаны именно с переизбранием Ахмадинеджада. Также экс-президент в свое время, запретил в стране Twitter, а потом сам завел в нем аккаунт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Иране в результате массовых протестов против власти аятоллы Хаменеи погибло 20 человек. 

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