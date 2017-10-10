На Ровенщине силовики изъяли большую партию наркотиков

Наркотики были изъяты у группы преступников. Такие данные распространила недавно пресс-служба прокуратуры Ровенщины. Согласно данным – у четырех фигурантов данного дела выявили метамфетамин, а также нашли марихуану, таблетки "Циррус", прекурсоры.

При этом изъяли также 11 единиц оружия, боеприпасы, 80 килограммов янтаря, золотые изделия, наличные и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Умань партия наркотиков была изъята у хасида. Наркотики нашли в помещении, где жили паломники, прибывшие в сентябре из Израиля.