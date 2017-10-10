12:33 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине силовики изъяли большую партию наркотиков

Немалое количество разнообразных наркотических веществ на сумму около 1,5 миллиона гривен недавно изъяли ровенские силовики.

На Ровенщине силовики изъяли большую партию наркотиков

Наркотики были изъяты у группы преступников. Такие данные распространила недавно пресс-служба прокуратуры Ровенщины. Согласно данным – у четырех фигурантов данного дела выявили метамфетамин, а также нашли марихуану, таблетки "Циррус", прекурсоры.

При этом изъяли также 11 единиц оружия, боеприпасы, 80 килограммов янтаря, золотые изделия, наличные и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Умань партия наркотиков была изъята у хасида. Наркотики нашли в помещении, где жили паломники, прибывшие в сентябре из Израиля.


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