12:05 12.05.2017 | Происшествия | Новости
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В центре Рима произошел взрыв - ФОТО

В центре Рима в пятницу, 12 мая, прогремел взрыв.

В центре Рима произошел взрыв - ФОТО

На улице Авентино недалеко от почтового отделения взорвалось неизвестное устройство. На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.

Как сообщают итальянские СМИ, сейчас на месте инцидента находятся пожарные, полиция и саперы. Площадь оцеплена.

Причины взрыва пока не установлены, но не исключено, что взрывное устройство скорее всего было расположено между двумя машинами на стоянке. По предварительной информации, поврежден один автомобиль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Николаева в ночь на четверг, 11 мая, прогремел мощный взрыв. В здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская взорвалось неизвестное устройство. Тут расположен банк "Пивденный".


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