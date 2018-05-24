Визит главы МИД Германии в Вашингтон подтвердил существование трансатлантического раскола

Во время первого рабочего визита в США в качестве главы внешнеполитического ведомства Хайко Маас не замалчивал тот факт, что философия Трампа в духе "Америка прежде всего" ложится тяжелым бременем на трансатлантические отношения, пишет обозреватель Die Welt Клеменс Вергин.

Маас не оставил и тени сомнения в том, что Европа и впредь будет выступать за сохранение ядерного соглашения с Ираном. "Сближения с Соединенными Штатами, которые вышли из сделки и хотят при помощи санкций вынудить Тегеран пойти на пересмотр условий соглашения, в ближайшее время не предвидится", - такой месседж привез в Вашингтон немецкий министр.

"Думаю, мы пока далеки от компромисса", - заявил Маас в среду вечером после переговоров со своим американским коллегой Майком Помпео. "Противостояние между Европой и Америкой усиливается", - констатирует журналист.

"Идет ли речь о штрафных пошлинах на ввоз стали и алюминия, о санкциях против России, которые затронут и европейские компании, или о выходе из соглашения с Ираном, по Европе распространяется недовольство партнером в Вашингтоне", - пишет Вергин.

"Америка прежде всего", философия, которую пропагандирует Трамп, для европейских союзников означается лишь то, что президент США принимает односторонние решения, которые затрагивают интересы Европы, при этом лишая права голоса самих европейцев ", - говорится в статье.

"Я не стал скрывать того, что и в Германии, и в Европе никоим образом не могут мириться с тем путем, которым хотя пойти США", - сказал Маас, имея в виду американские штрафные пошлины.

"Америка является для нас важным партнером", - заявил немецкий министр после встречи с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, однако указал на свои опасения относительно трансатлантических отношений, говорится в статье.

"Последней каплей стал выход Америки из сделки с Тегераном, - уверен Вергин. - Ведь именно немцы, французы и британцы пошли навстречу американцам после многомесячных переговоров".

"В Берлине осознали, что пренебрежительное отношение Трампа к Европе привело к удивительной сплоченности европейцев. (...) Америка не может огорошить Европу своим решением по Ирану и ждать, что европейцы послушно последуют за Вашингтоном", - таков, по мнению журналиста, был общий тон визита Мааса.

"Мы хотим добиться изменений в поведении Ирана, в том числе в том, что касается его баллистической ракетной программы и его роли в Сирии. Однако сделать это мы планируем на базе уже существующего ядерного соглашения", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства. Правда, неясно, как Европа намерена добиться изменения позиции Тегерана за пределами сделки. "На сегодняшний день речь идет прежде всего о том, чтобы сохранить Тегерану экономическую выгоду, мотивировав его тем самым не выходить из ядерного соглашения. Получается, Америка и Европа в будущем будут работать друг против друга. Американцы хотят сделать Тегерану больно, чтобы повлиять на его позицию, а европейцы намерены продолжать экономическое поощрение режима мулл, чтобы сохранить соглашение", - передает издание.

"Никто не строит иллюзий, будто Европа в состоянии нивелировать последствия американских санкций против Ирана, которые коснутся и европейских компаний. Крупные европейские фирмы не станут ставить на кон серьезный бизнес с США, чтобы сохранить связи с таким экономическим карликом, как Иран. Однако Европа попытается оставить Тегеран в международной финансовой системе, чтобы сохранить возможность инвестиций в иранскую экономику", - пишет Вергин.

"Для Европы сохранение сделки с Ираном стало способом укрепления собственной значимости, важным с точки зрения европейской идентичности", - говорится в статье.

В администрации США, похоже, поняли, что трансатлантический альянс должен будет пройти тест на прочность. Тем не менее, по словам Болтона, исключений для европейских компаний на фоне антииранских санкций сделано не будет.

"Мы выбрали два совершенно разных пути", - отметил Маас после переговоров с Помпео. Немецкий министр имел в виду Иран, однако "его слова можно трактовать как трезвую оценку нынешнего состояния трансатлантических отношений в целом", резюмирует журналист.