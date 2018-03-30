Какую роль играли фейковые новости в предвыборной кампании в Германии?

Винченцо Каподичи, Tages anzeiger

Благодаря исследованию, проведенному фондом "Новая ответственность" (SNV), были сделаны неожиданные выводы, передает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Выяснилось, что больших фейковых новостей, которых боялись в Германии после предвыборной кампании в США, не было. Очевидно, не было и ожидаемой кампании по распространению фейковых новостей из России, пишет автор публикации Винченцо Каподичи.

Согласно проведенному исследованию, ложную или вводящую в заблуждение информацию от госорганов и СМИ используют в качестве фейковых новостей преимущественно правые популисты для своих кампаний.

Так, фейковой новостью, оказавшей наибольшее влияние, стало сообщение: "1000 мигрантов устроила дебош на празднике в Шорндорфе". В действительности речь шла о празднике, в котором приняла участие 1000 молодых людей, большая часть которых имела миграционное прошлое. Во время празднества произошли беспорядки, в том числе были зафиксированы случаи сексуального домогательства. Однако немецкое информагентство превратило это в новость о "1000 мигрантов, устроивших дебош". На странице партии АдГ в Facebook происшествие обозначили как "мусульманскую вечеринку с домогательствами".

Партия АдГ обозначается в исследовании как "флагман в распространении фейковых новостей", отмечает журналист.

Исследователи аналитического центра SNV также изучили 10 конкретных примеров и провели опросы среди населения. Выяснилось, что в ложные сообщения верит только меньшинство опрошенных. Однако в партии АдГ большее количество респондентов считают фейковые новости правдой. Почти все фейковые новости были посвящены беженцам и мигрантам, говорится в статье.

Исследование показало, что фейковые новости не имели решающего влияния на исход выборов в Бундестаг в 2017 году, передает издание.

Источник: Инопресса