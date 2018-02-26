Марш памяти Бориса Немцова: российская оппозиция демонстрирует единство

Ютта Зоммербауэр, Die Presse

"Редкую сплоченность" продемонстрировала российская оппозиция на проходившем в минувшую субботу марше памяти убитого три года назад оппозиционного политика Бориса Немцова, пишет Die Presse. Вместе с тысячами москвичей в акции приняли участие кандидаты в президенты Ксения Собчак и Григорий Явлинский, а также не допущенный до выборов Алексей Навальный и известный своей критикой в адрес Кремля политик Илья Яшин.

"Герои не умирают", - скандировали участники марша. "По всей стране, - сообщает автор публикации Ютта Зоммербауэр, - прошли акции памяти политика, убитого недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года".

"Мы выступаем за политические реформы и власть, которая могла бы меняться", - цитирует журналистка слова Ильи Яшина.

Участники акции, как сообщает издание, подвергли критике следствие, назвав его недостаточным. "Следователи классифицировали убийство Немцова как заказное, в 2017 году пятеро мужчин, уроженцы Чечни, были приговорены к внушительным срокам как исполнители преступления", - говорится в статье.

До сих пор неясно, кто стоит за убийством политика. "Кто заказчик?" - этот вопрос можно было прочесть в ходе марша на одном из транспарантов. "Власть до сих пор ответа на него не дала", - резюмирует автор статьи.

Источник: Инопресса