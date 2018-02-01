Кумовство на ножах в королевском доме Саудовской Аравии

"Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, самый богатый предприниматель Саудовской Аравии, отпущен на свободу после обвинений в коррупции. За этим скрывается борьба за власть с его двоюродным братом, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. И эта борьба продолжается", - пишет Матиас Брюггман на страницах немецкого издания Handelsblatt.

Сын короля Мухаммед бин Салман и миллиардер Аль-Валид - двоюродные братья, их отцы являются сыновьями основателя государства из династии Аль Сауд. "Вместо того чтобы объединять, родственная связь становится причиной постоянного спора: отец Аль-Валида в 2015 году был одним из четырех противников, проголосовавших против вступления на трон сегодняшнего короля Салмана. Вероятно, с тех пор Аль-Валид и МбС, как называют наследного принца в Саудовской Аравии, окончательно рассорились, сообщают инсайдеры в Эр-Рияде", - говорится в статье.

Недавно МбС нанес ответный удар за оскорбление своего отца: после того, как в ноябре он был назначен собственным отцом главой созданного Антикоррупционного комитета, Мухаммед бин Салман перешел к решительным мерам. Были арестованы около 300 политиков, служащих высшей государственной власти и предпринимателей - в том числе и двоюродный брат наследного принца, дольше всех пробывший под арестом и отпущенный на свободу в воскресенье.

"Нет никаких обвинений, есть только некоторые дискуссии между мной и правительством. Все это только недопонимание", - заявил Аль-Валид незадолго до своего освобождения.

"Тем не менее, представители его окружения и близкие к правительству источники говорят, что Аль-Валиду теперь придется передать почти все свое имущество государству", - отмечает автор. Кроме того, теперь он сможет выезжать за границу только в сопровождении представителей государственной власти, передает издание.

В своем интервью, данном за несколько часов до освобождения, Аль-Валид также подчеркнул, что он полностью поддерживает реформы наследного принца: "Это превосходно, продолжайте дальше!"

"Тем не менее, в двух вещах принцы отличаются значительно: в то время как Аль-Валид в Twitter назвал Дональда Трампа "позором", Мухаммед бин Салман очень тесно сотрудничает с американским президентом. И кроме того: в то время как 62-летний принц становится филантропом, заявив в 2015 году о том, что собирается пожертвовать свое состояние, составлявшее на тот момент 32 млрд долларов, в качестве экономической помощи развивающимся странам, а также образовательным и медицинским проектам, 32-летний МбС только строит свою империю. Достаточно спорных моментов будет между двумя принцами и в будущем", - заключает автор.

Источник: Инопресса