Украина вошла в тройку ключевых экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцовой, снижение торговых барьеров между Украиной и ЕС стало основном мотиватором для отечественных аграриев для смежной торговли со странами ЕС.

Основными импортерами украинских злаковых продолжают оставаться Польша, Румыния, Германия, Чехия, Италия, Испания.

В свою очередь, Украина остается весомым импортером следующих европейских ресурсов: продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, алкогольную продукцию и другие товары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина предложила Китаю начать вести консультации об условиях создания зоны свободной торговли между странами.