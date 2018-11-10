10:30 10.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вошла в тройку ключевых экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС

Украина за 7 месяцев 2018 экспортировала на рынки ЕС аграрной продукции на 4 млрд долларов. Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.

Украина вошла в тройку ключевых экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцовой, снижение торговых барьеров между Украиной и ЕС стало основном мотиватором для отечественных аграриев для смежной торговли со странами ЕС. 

Основными импортерами украинских злаковых продолжают оставаться Польша, Румыния, Германия, Чехия, Италия, Испания. 

В свою очередь, Украина остается весомым импортером следующих европейских ресурсов: продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, алкогольную продукцию и другие товары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина предложила Китаю начать вести консультации об условиях создания зоны свободной торговли между странами.


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