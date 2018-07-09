15:14 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина возьмет 75 миллионов евро кредита ЕИБ на безопасность дорог - ФОТО

В понедельник, 9 июля, в ходе саммита Украина-ЕС было подписано финансовое соглашение с правительство Украины и Европейским инвестиционным банком на реализацию проекта по повышению безопасности автомобильных дорог. 

Украина возьмет 75 миллионов евро кредита ЕИБ на безопасность дорог - ФОТО

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, подписание соглашения позволит привлечь займ от ЕИБ в размере 75 млн евро, которые очень нужны для финансирования проекта.

Также благодаря соотвествующей сделке планируется осуществить ряд мероприятий, которые будут направлены на снижение уровня смертности. Кроме того, можно будет избежать травматизма на территориях городов, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышения комфорта передвижения по городу и другие мероприятия с целью устранения системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.

Проект позволит улучшить дорожную безопасность во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  не так давно  Украина и Европейский инвестиционный банк подписали совместное соглашение о финансировании в сумме 211 миллионов евро. Отмечается, что речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ и финансовом соглашении между ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ЕИБ.


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