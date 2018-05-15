12:59 15.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ не видит оснований для докапитализации госбанков, - Рожкова

Национальный банк Украины на данный момент не видит оснований для докапитализации государственных банков.

НБУ не видит оснований для докапитализации госбанков, - Рожкова

Об этом во вторник, м15 мая, заявила журналистам в Киеве заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. При этом она отметила, что Нацбанк с точки зрения адекватности капитала, оценки рисков и не видит пока такой потребности .

В этом году ранее была согласована докапитализация "Ощадбанка" в сумме около пяти миллиардов гривен, - добавила Рожкова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен устанавливать частоту инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью. При этом проверки будут проводится исходя из их величины и рисков. Как сказано в сообщении, опубликованном на веб-сайте регулятора, соответствующие изменения в положение "Об организации и проведении инспекционных проверок" утверждены постановлением правления центробанка №47 от 2 мая 2018 года. Документ вступает в силу с пятницы, 4 мая 2018 года.


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