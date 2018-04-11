10:58 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Германия выделит Украине дополнительно 14 млн евро

Во время украинского-немецких переговоров во главе с Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель главной темой для обсуждения была реформа энергоефективности.

Германия выделит Украине дополнительно 14 млн евро

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По словам чиновника, правительство Германии подписало соглашение с Международной финансовой корпорацией относительно вклада дополнительных 10 миллионов евро в Мультидонорский фонд для финансирования проектов Фонда энергоэффективности Украины.

Также согласно имплементации проекта технической помощи Украине предусмотрена подготовка профессиональных энергоаудиторов и обучение сотрудников украинского Фонда энергоэффективности в сумме четыре млн евро.

В Минрегионстрое также напомнили, что Фонд энергоэффективности является прогрессивным и комплексным инструментом для финансирования энергоэффективности в жилом секторе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов просит Кабинет министров Украина выделить области около 117 миллионов гривен.


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