19:18 09.03.2018 | Экономика | Новости
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Курс биткоина продолжает "скатываться" - ФОТО

Курс самой популярной виртуальной Bitcoin впервые опустился до уровня 9 тыс долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Курс биткоина продолжает

По состоянию на 18:00 по Киеву стоимость криптовалюты составляет 8,955 долларов. Максимальный показатель падения цены биткоина составлял 8,370 еще осенью 2017 года. 

Примечательно, что обвал биткоина дал толчок для падения курса его конкурентов. Так, валюта Ethereum снизилась до 700,82 доллара, Bitcoin Cash - до 991,65, Litecoin - до 180,37 доллара за монету.

Эксперты связывают снижение курса с межсезонным валютным колебанием курсов на электронных биржах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве грабители вынесли из ресторана фермы для майнинга. Приблизительная стоимость похищенного – 30 тысяч долларов.


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