Украина ожидает получения транша в 2018 году

Украина продолжает постепенно продвигаться по линии реформирования большинства институтов и это замечают на западе. Конечно, у МВФ имеется множество претензий в украинскую сторону, однако в этом году стране удалось выполнить практически все требования и обязательства перед фондом и Евросоюзом. В частности, была принята судебная, пенсионная, медицинская и образовательная реформы. Украина также начала постепенно возвращать кредиты МВФ, к декабря была совершена выплата полтора млрд евро.

Вряд ли международные институты будут нас финансировать в летний сезон, поскольку до выборов президента останется не более, чем пол года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нацбанк ожидает в 2018 году два транша от МВФ.