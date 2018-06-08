13:57 08.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинские звезды похвастались премиями из Москвы - ФОТО

Популярные украинские артисты в очередной раз получили вознаграждение из страны-противника. Так, по случаю премии Fashion People Awards, церемония которой произошла в Москве, Ани Лорак и Анна Седокова, а также бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" обзавелись новой наградой.

Украинские звезды похвастались премиями из Москвы - ФОТО

Об этом свидетельствуют снимки в Instagram украинских артистов. 

Отметим, что само торжество состоялось в концертном зале Vegas City Hall в столице РФ. Так, Регина Тодоренко победила в номинации "Ведущая года".

При этом, Седокова одержала победу за fashion-video года - "Не твоя вина".

А вот Ани Лорак завоевала награду своим шоу "Diva". 

На премию также были номинированы другие украинские артисты. В частности, Светлана Лобода претендовала на победу сразу в трех номинациях - "Саундтрек года", "Альбом года" и "Fashion-песня", однако премии звезда не удостоилась. В категории "Открытие года" был заявлен Артем Пивоваров, в номинации "Fashion-певица" - Вера Брежнева, в номинации "Fashion певец" - Макс Барских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Российской Федерации прошла  музыкальная премия RU.TV на которой наградили звезд не только российского эстрады, но и украинских исполнителей также.


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