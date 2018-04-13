На столичном мосту произошла смертельная авария – ФОТО

Отмечается, что во время движения водитель автомобиля не заметил пешехода, который шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки.

Как утверждают очевидцы инцидента, после столкновения авто начало крутить, оно врезалось в правый отбойник, после чего его занесло в противоположную сторону и потом опять в правую сторону.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии и почему молодой человек не шел по пешеходной дорожке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Тернопольской области на трассе Збараж-Подволочиск перевернулась иномарка. В результате дорожно-транспортного происшествия трое ребят погибли на месте. Еще двое парней и девушка попали в больницу. При этом девушка находится в реанимации.