09:19 13.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичном мосту произошла смертельная авария – ФОТО

В Киеве на Дарницком мосту автомобиль Nissan насмерть сбил пешехода. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

На столичном мосту произошла смертельная авария – ФОТО

Отмечается, что во время движения водитель автомобиля не заметил пешехода, который шел по Дарницкому мосту вне пешеходной дорожки.

Как утверждают очевидцы инцидента, после столкновения авто начало крутить, оно врезалось в правый отбойник, после чего его занесло в противоположную сторону  и потом опять в правую сторону.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает  обстоятельства аварии и почему молодой человек не шел по пешеходной дорожке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Тернопольской области на трассе Збараж-Подволочиск перевернулась иномарка. В результате дорожно-транспортного происшествия трое ребят погибли на месте. Еще двое парней и девушка попали в больницу. При этом девушка находится в реанимации.


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