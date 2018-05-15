Есть ли будущее у водородной энергетики? - ВИДЕО

Тема программы: водородная энергетика. Целесообразно называть ее восстановительной? Насколько она безопасна? Где может применяться? И насколько готовы к ней в Украине?
Обо всем этом расскажет гость студии — Александр Репкин — Президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет".
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов