13:37 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Есть ли будущее у водородной энергетики? - ВИДЕО

Тема программы: водородная энергетика. Целесообразно называть ее восстановительной? Насколько она безопасна? Где может применяться? И насколько готовы к ней в Украине? 

Есть ли будущее у водородной энергетики? - ВИДЕО

Обо всем этом расскажет гость студии — Александр Репкин — Президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет".


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