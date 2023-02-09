Лия Ахеджакова рассказала, как ей отмстили за поддержку Украины: сижу и плачу

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Об этой информации сообщил Тsn.ua, передает Ura-inform.

Однако неповиновение режиму не прошло бесследно для Лии Ахеджаковой. 84-летняя знаменитость рассказала, что ее уволили из театра «Современник», в котором она проработала 50 лет, из-за взглядов на политическую ситуацию.

По словам Ахеджаковой, увольнение было по приказу руководства. Её сразу же убрали со всех постановок, опубликовав новое расписание.

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», – сказала артистка.

Как говорит Ахеджакова, предложений о сотрудничестве из других театров ей пока не поступало.

«Наверное, не знают еще. Это, во-первых. А во-вторых, кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой «Современника», — подчеркивает она.

Лия Ахеджакова также считает, что предложения о новой работе не поступят из-за московского департамента культуры, который не позволит другим театрам пригласить ее к себе.

Напомним, ранее сообщалось, стало известно что предложила американская модель Путину в обмен на прекращение войны.