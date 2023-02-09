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Путин дал новый приказ о наступлении: ВСУ узнали, какова теперь цель РФ в Украине

Родион Власов

Полковник Вооруженных сил Украины Иван Якубец говорит о том, что Вооруженные силы Российской Федерации получили соответствующее указание.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В самом начале Якубец заявил о том, что армия России намерена наступать сразу в направлении 3-х регионов Украинского государства: Донецк, Луганск, а также Запорожье. Более того, полковник даже определил ключевую цель войск РФ в данный момент.

«На протяжении последних 2-х месяцев, после того, как Валерий Герасимов был назначен, начала продвигаться более медленно, но более выгодно, как они считают, для них. Их главным заданием в политическом спектре является захват трех областей: Луганской, Донецкой, а также Запорожской», – сказал Якубец.

Ближе к концу он добавил, что глава РФ Владимир Путин даже наметил определенные сроки – захват части Украинского государства до весны.

«Именно это и является их ключевой задачей. Ведь в противном случае, заявления Путина, сделанные в самом начале войны, будут не достигнуты. Потому Герасимов, вероятно, получил карт-бланш лично от Путина, чтобы к началу марта перейти к захвату данных регионов», – заключил Якубец.

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