Путин сейчас демонстрирует все более истерическую реакцию — эксперт

По мнению эксперта Путин, очень боится Навального

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Ситуация для президента Российской Федерации Владимира Путина сейчас весьма тяжелая. Такое мнение выразил журналист Иван Яковина.

Он поделился своим мнением по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, которого задержали в Москве и в связи с этим по всей стране 23 января прошли массовые митинги. Эксперт считает, что президент РФ боится своего оппонента и не знает, что с ним делать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Путин, обладает всей государственной мощью, но своего оппонента явно очень боится и даже не понимает, что с ним делать. Никакого разумного плана действий, кроме отправки Навального в тюрьму, у президента России, похоже, и нет. Более того, Путин сейчас демонстрирует все более истерическую реакцию на действия Навального», — сказал он.

Эксперт отметил, что своими действиями Кремль дал понять, что навального арестовали только по политическим причинам. Яковина заявил, что даже п российским законам у силовиков не было вообще никаких оснований ни для задержания, ни тем более ареста Навального.

Ранее соратники Навального анонсировали новые акции протеста по всей России.