Экономика

Начались работы по возобновлению строительства Северного потока-2

С 22 января российский корабль «Фортуна» находился в районе продолжения строительства газопровода

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Российское судно «Фортуна» начало работы по возобновлению прокладки газопровода Северный поток-2 в водах Дании. Радиостанция относится к оператору проекта Nord Stream 2 AG.

Оператор газопровода сообщил, что «работы продолжаются в соответствии с полученными разрешениями», пишет УРА-Информ со ссылкой на Эхо Москвы.

С 22 января российский корабль «Фортуна» находился в районе продолжения строительства газопровода. Датская сторона ранее объявила, что подразделения Балтийский иследователь и Мурман также будут участвовать в работах в исключительной экономической зоне Дании.

Прокладка газопровода Северный поток-2, идущего из России в Германию по дну Балтийского моря, близится к завершению, и большая часть работ, которые еще предстоит сделать, будет выполняться в датских водах.

Против строительства российско-германского газопровода выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Критики Северного потока-2 указывают, что проект усилит зависимость Европы от российского газа и расширит влияние Кремля на европейскую политику.

Проект поддерживают Германия, Австрия и ряд других стран ЕС.

Ранее мы сообщали, что РФ вернула трубоукладчик в зону строительства Северного потока-2.

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