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Арест Навального: соратники анонсировали новые акции протеста по всей РФ

Сотрудники правоохранительных органов проводили массовые задержания

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На 30 и 31 января в Российской Федерации вновь пройдет волна протестов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил один из главных соратников Навального, руководитель его предвыборного штаба во время президентской кампании 2018 года в РФ Леонид Волков, передает УРА-Информ.

«В следующие выходные мы проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден из лап своих убийц, и наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены» — написал Волков на своей странице в социальной сети.

Стоит напомнить, что вчера прошли массовые протесты в поддержку Алексея Навального. Граждане РФ вышли на улицу с флагами и плакатами. Сотрудники правоохранительных органов проводили массовые задержания.

Ранее сообщалось, что Жжена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная была задержана в столице РФ — Москве, на улице Большая Дмитровка. 

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