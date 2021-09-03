Общество

Лучший пункт пропуска на границе Украины с Россией: дончане дали совет

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сформировали свой «рейтинг» КПП на границе Украины и России при выезде из ОРДО на украинскую территорию. Такой информацией они поделились в соцсетях.

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Об этой информации сообщил  Donpress.COM,  передает Ura-inform.

По их рекомендациям, если вы едете своим транспортом, то наилучшим вариантом для пересечения границы будет КПП в Нехотеевке. Хоть некоторые считают наиболее удобным пунктом пропуска в Меловом, но дончане плохо о нём отзываются.

«Скапливаются огромные очереди, приходится часами ждать, а инфраструктуры никакой нет. В сильную жару негде укрыться, отсутствуют навесы. В Нехотеевке намного современнее и лучше», — пишут местные жители. Именно этот КПП советуют многие пользователи и оценивают его как «цивильный».

 «Ещё совет всем кто хочет выехать из ОРДО: нужно быть готовыми к разным сложностям, которые могут сложиться на любом пункте пересечения. Любой день может оказаться непредсказуемым, поэтому можете ехать, как хотите и молить Бога, чтобы всё прошло хорошо» — пишут пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь

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