Политика

Пушилин рассказал, что ждет Донбасс после встречи Зеленского и Байдена

В ОРДО не рады встречи президентов США и Украины

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Так называемые «власти» «ДНР» прокомментировали встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого Дома Джо Байдена. Одной из тем разговора президентов стала ситуация на Донбассе.

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин заявил, что украинский президент не намерен мирным путем урегулировать ситуацию на Донбассе. Такое мнение он выразил в одной из социальных сетей, пишет УРА-Информ.

«Эта встреча не о мире. Тут речь идет касательно сдачи Украины под внешнее управление Америки. Сюда же относится и судебная система. И притом все происходит якобы под сопровождением реформ при относительной дешевизне», — заявил Пушилин.

Также Пушилин добавил, что США будут отправлять в Украину летальное оружие.

«Нет ни единого намека на то, что приоритет Зеленского – это мир на Донбассе», — резюмировал Пушилин.

Ранее мы сообщали, что эксперт отметил два важных момента встречи украинского и американского президентов в Вашингтоне.

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