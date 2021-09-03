В «Л/ДНР» началась новая волна зачисток: СМИ раскрыли, как это ударит по пенсионерам ОРДЛО

Источник из ОРДЛО сообщил о том, что Кремль в очередной раз решил взяться за неподконтрольные Украине территории Донбасса. Известно, что уже сейчас начались соответствующие зачистки с определенной целью.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Вольнодумец», сославшийся на свой источник в «Л/ДНР», передает «УРА Информ».

Как оказалось, еще с апреля нынешнего года так называемым «властям» ОРДЛО выдали директиву Кремля, в которой говорится о том, что украинских паспортов в «республиках» не должно быть.

«Уже сейчас заметны их действия. Они активно зачищают территорию от всего того, что напоминало бы об украинском прошлом. Теперь единственное, что осталось у жителей «Л/ДНР» от Украины – это их паспорта. Однако сейчас их начинают изымать особенно активно», — сказал источник.

Затем инсайдер сказал, что больше всего такой расклад вещей бьет по пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР». По его информации, без соответствующей украинской документации, люди не смогут получать пенсий от Украины.

«Пока известно, что паспорта Украины будут только у пенсионеров из ДНР. Кто-то же должен вывозить деньги из Украины. Однако остальные люди, выходя на пенсию, могут не рассчитывать на украинские выплаты. Лафа уже заканчивается», — резюмировал источник.

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