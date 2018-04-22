"Барселона" в очередной раз стала победителем национального футбольного турнира

Буквально с первых минут спарринга стало понятно, что не зря букмекеры поставили такой большой коэффициент на победу "Севильи" - аж целых 4 значения. Кто только не забивал в ворота гостей: в первом тайме успешно забивали Месси и Суарес, который оформил "дубль". Во втором тайме ситуация не сильно поменялась, хозяева задали команду соперника у их штрафной площадки, не давая голкиперу покоя.

Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо довершили победу сине-гранатовых, завоевав кубок национального чемпионата в очередной раз.

Для "Барселоны" эта победа в Кубке Испании стала 4-й подряд за последние 30-ть лет существования клуба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в швейцарском Ньоне стали известны команды, которые будут принимать участие в Юношеской лиге УЕФА сезона 2017/18 годов.