Минспорта отменило свой запрет украинским спортсменам на участие в соревнованиях в России

Соответствующий документ опубликован на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины. Согласно новому указу, Министерство спорта теперь не запрещает, а не рекомендует ездить на соревнования в Россию, а также отказывается от финансирования посещения таких соревнований.

В свою очередь глава ведомства Игорь Жданов на своей странице в Facebook напомнил, что предыдущий документ прямо запрещал участие в соревнованиях на территории РФ, тогда как нынешний запрещается финансировать такое участие за счет средств из государственного бюджета.

Он также подчеркнул, что поскольку спорт и Олимпийская хартия в Украине автономна, он не может физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому министерство юридически уточняет этот момент в приказе.

В то же время Жданов заверил, что министерство и он сам, неизменны в своей позиции - категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России.

Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия - несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены, - отметил Жданов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 марта 2018 года глава Минспорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий членам национальных сборных страны по всем видам спорта участвовать в любых соревнованиях на территории России, а также проводить там учебно-тренировочные сборы.