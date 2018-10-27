В Хмельницком определили лучших полицейских кинологов страны

На портале Нацполиции говорится, что 16-25 октября на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого в рамках межведомственного сотрудничества 17 полицейских кинологов со всей страны проходили курсы повышения квалификации.

Программа состояла из практической и теоретической частей. В частности, отработка поиска взрывчатки, наркотиков, без вести пропавших людей кинологи проходили на полевом учебном центре академии. Участники курсов смогут пойти на повышение в должности по рекомендации обучающих специалистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Австралия заключит соглашение о сотрудничестве по всем направлениям борьбы с преступностью.