14:31 27.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Хмельницком определили лучших полицейских кинологов страны

В Хмельницком полицейские кинологи со всей страны проходили курсы повышения квалификации. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

В Хмельницком определили лучших полицейских кинологов страны

На портале Нацполиции говорится, что 16-25 октября на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого в рамках межведомственного сотрудничества 17 полицейских кинологов со всей страны проходили курсы повышения квалификации. 

Программа состояла из практической и теоретической частей. В частности, отработка поиска взрывчатки, наркотиков, без вести пропавших людей кинологи проходили на полевом учебном центре академии. Участники курсов смогут пойти на повышение в должности по рекомендации обучающих специалистов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Австралия заключит соглашение о сотрудничестве по всем направлениям борьбы с преступностью.


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