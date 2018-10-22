17:11 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Эксперт назвал экономически обоснованный уровень применения украинской ГТС

В российском "Газпроме" заявили, что готовы начать поставки по газопроводу "Северный поток-2" с 1 января 2020 года. Украина же попытается добиться компенсации в размере 12 млрд долларов, если проект будет запущен. В НАК "Нафтогазе" подали соответствующий иск в Арбитражный суд. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что роль Украины в транспортировке газа в ЕС должна быть сохранена. 

Эксклюзив: Эксперт назвал экономически обоснованный уровень применения украинской ГТС

Экономический эксперт Евгений Олейников в эфире телеканала "Первый деловой" объяснил, при каких условиях транзит российского газа в ЕС останется выгодным. 

"У нашей газотранспортной системы есть экономически обоснованный уровень применения. То есть если транзит будет ниже определенного уровня, как мне известно в 30 млрд кубов, труба будет нерентабельной. Её содержание обойдется дороже … Минимальный объем, критический — это 30 млрд кубов. Если мы говорим об экономически обоснованном — это ближе к 50-60 млрд кубов. При таком объеме мы еще сможем хранить некий потенциал для развития. Резать трубу не будет смысла и при 30 млрд, но этого хватит только на текущее содержание, но не хватит на развитие, оптимизацию и т.д.", — подчеркнул эксперт.

 


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