23:47 29.08.2018 | Общество | Новости
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В Италии арестовали двух украинцев за перевозку мигрантов

В Италии в среду,29 августа, полиция арестовала двух граждан Украины.

В Италии арестовали двух украинцев за перевозку мигрантов

Их подозревают в организации канала по переправке в страну незаконных мигрантов из Турции. Как сообщает издание ANSA, итальянские правоохранители обнаружили вблизи Ното в Сицилии лодку с незаконными мигрантами из Турции.

На борту судна находились 44 граждан Афганистана.. При этом 12 из них были дети.

На данный момент проводится расследование, подробности ареста украинцев неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Греции контейнеровоз под мальтийским флагом задержали 25 мая 2017 года вблизи Крита по подозрению в контрабанде товаров военного назначения в странах, которые находятся под санкциями ООН.


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