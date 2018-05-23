Эксклюзив: Из 84 в Украине функционируют 15 спиртзаводов, - Рябцев

По его словам, если сравнить себестоимость производства пищевого спирта в Украине и в соседних странах, то окажется, что украинские предприятия используют значительно больше тепловой энергии, горячей воды, электричества для изготовления единицы продукции нежели иностранные конкуренты.

"Эти факторы привели к тому, что продукция отечественных предприятий не пользуется высоким спросом. Поэтому мы видим тенденцию последних 10-12 лет, когда количество спиртовой продукции в стране сократилось в 5 раз. Ситуация сохраняется. Недостачу страна компенсирует благодаря импорту. Поверьте, куда выгоднее ввезти спирт с Бразилии в Украину, чем покупать сырье отечественных компаний… Гораздо выгоднее вложить деньги и построить спиртовой завод "с нуля". А для того, чтобы предприятие работало хорошо надо обеспечить так называемый "замкнутый цикл". То есть начать с выращивания зерновых либо крохмалевместимых культур, потом их переработать, и в конечном итоге произвести не только спирт, но и корма. В большинстве европейских стран, в США спиртовые заводы — это не машины по производству С2Н5ОН. Напротив — там производства широкого спектра", — говорит Г. Рябцев.

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