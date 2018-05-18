19:16 18.05.2018 | Общество | Новости
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В Гонконге обезвредили авиабомбу времен Второй Мировой

Правоохранительным органам Гонконга удалось обезвредить опасную авиабомбу времен Второй Мировой войны, которая весила 450 килограммов.

В Гонконге обезвредили авиабомбу времен Второй Мировой

Об этом сообщает пресс-центр местной полиции.

Правоохранители окружила самые близкие автодороги и провели эвакуацию приблизительно 1200 людей в деловом районе Ванчай.

Офицер по утилизации бомбы Лай Нго-Яу заявила, что два предыдущих взрывных устройства были размещены горизонтально, а эту расположили вертикально. Две трети опасного устройства находились под землей, поэтому пришлось сначала заниматься аккуратной раскопкой, чтобы очистить хотя бы часть объекта, прежде чем запустить непосредственно саму операцию обезвреживания.

Сообщается, что авиабомба могла быть от США, так как во время Второй Мировой войны эту местность бомбардировала американская армия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в пригороде Чернигова правоохранители задержали гражданина Украины, который угрожал  подорвать междугородний общественный транспорт.


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