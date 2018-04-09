Боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пятеро ранены - ВИДЕО

При этом боевики применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий ранения получили пятеро украинских военнослужащих. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Вместе с тем противник на Луганском направлении стрелял из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор вблизи Луганского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитникам Светлодарска. Также гранатометы боевики применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, Пищевика и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика - крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и шахты "Бутовка" - стрелковое оружие, а по защитникам Широкино - велся снайперский огонь.

Напомним, По состоянию на шесть часов вечера воскресенья, 8 апреля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения.