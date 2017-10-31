Убийство Окуевой квалифицируется как заказное, — полиция

По словам Жуковича, в данный момент работает следственно-оперативная группа. Кроме того, оперативники опрашивают возможных свидетелей ужасного убийства Окуевой.

Вместе с тем в Киевской области и дальше продолжается оперативный план "Сирена".

Напомним, что вчера вечером неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Адам Осмаев и Амина Окуева вечером 30 октября. Инцидент произошел на железнодорожном переездке Глеваха под Киевом. Окуева от полученных ранений скончалась на месте, Осмаев был госпитализирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Адам Осмаев рассказал подробности расстрела его автомобиля, во время которого погибла его супруга Амина Окуева. Вокруг меня все разлеталось, панель вся. Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель. Затем машина остановилась. Я пытался оказать помощь Амине, но пуля попала ей в в голову. Так что помощь была не нужна, - пояснил он, добавив, что связывает это нападение с покушением, которое было совершено на него ранее.